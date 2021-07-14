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Канада отправит в Токио крупнейшую с 1984 года делегацию

Канада отправит в Токио крупнейшую с 1984 года делегацию
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Канада направит на летние Олимпийские игры в Токио команду, в состав которой вошёл 371 спортсмен. Об этом говорится в сообщении Канадского олимпийского комитета.

В состав олимпийской команды вошли 225 женщин и 146 мужчин. Это самая многочисленная канадская делегация на летних Олимпийских играх с 1984 года. На Олимпийских играх в Лос-Анджелесе страну представляли 408 спортсменов.

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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