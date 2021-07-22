Расписание соревнований по гребле на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ и гребному слалому.

Академическая гребля. Олимпийские игры. Токио. Расписание финалов

27 июля. 3:58 мск — четвёрка парная, финал А (мужчины). 4:00 — четвёрка парная, финал А (женщины).

28 июля. 3:18 — двойка парная, финал А (женщины). 3:30 — двойка парная, финал А (мужчины). 3:50 — четвёрка парная, финал A (женщины). 4:10 — четвёрка парная, финал A (мужчины).

29 июля. 3:18 — двойка парная, финал A (мужчины). 3:30 — двойка парная, финал A (женщины). 3:50 — лёгкий вес, двойка парная, финал А (мужчины). 4:10 — лёгкий вес, двойка парная, финал А (женщины).

30 июля. 3:33 — одиночка, финал А (женщины). 3:45 — одиночка, финал А (мужчины). 4:05 — восьмёрка, финал А (женщины). 4:25 — восьмёрка, финал A (мужчины).

Гребля на байдарках и каноэ. Олимпийские игры. Токио. Расписание финалов

3 августа. 5:30 — байдарка-одиночка, 200 м (женщины). 6:00 — каноэ-двойка, 1000 м (мужчины). 6:30 — байдарка-одиночка, 1000 м (мужчины). 7:00 — байдарка-двойка, 500 м (женщины).

5 августа. 5:30 — байдарка-одиночка, 200 м (мужчины). 6:00 — каноэ-одиночка, 200 м (женщины). 6:30 — байдарка-одиночка, 500 м (женщины). 7:00 — байдарка-двойка, 1000 м (мужчины).

7 августа. 5:10 — каноэ-двойка, 500 м (женщины). 5:35 — каноэ-одиночка, 1000 м (мужчины). 6:00 — байдарка-четвёрка, 500 м (женщины). 6:25 — байдарка-четвёрка, 500 м (мужчины).

Гребной слалом. Олимпийские игры. Токио. Расписание финалов

26 июля. 9:30 — каноэ-одиночка (мужчины).

27 июля. 9:30 — байдарка-одиночка (женщины).

29 июля. 9:30 — каноэ-одиночка (женщины).

30 июля. 9:30 — байдарка-одиночка (мужчины).