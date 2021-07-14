Евгения Медведева отказалась ехать на Олимпиаду в Токио. Она посол сборной России

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева, являющаяся послом сборной России на Олимпиаде в Токио, отказалась ехать на Игры. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

«Это решение далось нелегко. До последнего искренне надеялась, что ситуация всё-таки позволит находиться рядом с нашей командой в Токио. Все знают, как сильно я хотела поддержать ребят и как трепетно отношусь к Японии, но введённые ограничения делают поездку бессмысленной.

Моя роль на Играх заключается в личной поддержке спортсменов, участии в торжественных церемониях в олимпийской деревне, общении с коллегами-олимпийцами. Но сейчас забота о здоровье каждого из нас и минимизация контактов спортсменов на Играх с кем бы то ни было требуют максимальной ответственности. Понимая общую обеспокоенность продолжающейся пандемией, мы приняли такое решение.

Буду всем сердцем поддерживать ребят из России, а Японии желаю провести успешные Игры, невзирая на обстоятельства», — сказала Медведева.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.