Расписание соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по художественной гимнастике.
Художественная гимнастика. Олимпийские игры. Токио. Расписание финалов
7 августа. 9:20 мск — индивидуальное многоборье.
8 августа. 5:00 — групповое многоборье.
В состав сборной России по художественной гимнастике на Олимпиаду-2020 вошли: Арина Аверина, Дина Аверина, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены примут участие в Играх как команда национального олимпийского комитета. Изначально Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но её перенесли из-за пандемии коронавируса.
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