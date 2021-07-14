Олимпийская команда беженцев не смогла прибыть в Токио из-за ковида у члена делегации

Олимпийская команда беженцев из разных стран завершила трёхдневные тренировки в Катаре. В них приняли участие 26 из 29 спортсменов и 11 официальных лиц. При сдаче ПЦР-тестов на коронавирус перед отъездом в Токио тест чиновника дал положительный результат. Последующий тест подтвердил результат, в то время как тесты всех остальных членов команды (спортсменов и официальных лиц) были отрицательными, сообщает официальный сайт МОК.
Чиновник, который был немедленно изолирован катарскими государственными властями, считается бессимптомным и чувствует себя хорошо. Он был вакцинирован один раз и соблюдал все меры противодействия ковиду до отъезда и во время тренировок команды в Катаре.
В результате было принято решение, что в настоящее время команда не поедет в Токио и продолжит тренировочный сбор в Дохе, ежедневно проходя тестирование. МОК в сотрудничестве с Олимпийским комитетом Катара оказывает поддержку команде и следит за ситуацией.
Три спортсмена не смогли принять участие в тренировочном мероприятии в Дохе. Двое из них, Ахмад Аликай (дзюдо) и Абдулла Седики (тхэквондо), должны прибыть в Токио сегодня, 14 июля. Их сопровождает тренер Алиреза Насразадани. Все трое прибывают прямо из своих соответствующих тренировочных лагерей.
Олимпийский комитет Катара является партнёром-учредителем Олимпийского фонда беженцев. Команду беженцев представляют 29 спортсменов, которые будут соревноваться в 12 дисциплинах.
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