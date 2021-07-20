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Расписание соревнований по велоспорту на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по велоспорту.

Велоспорт. Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований

24 июля. 5:00 мск — шоссе, групповая гонка (мужчины).

25 июля. 7:00 — шоссе, групповая гонка (женщины).

26 июля. 9:00 — маунтинбайк, кросс-кантри (мужчины).

27 июля. 9:00 — маунтинбайк, кросс-кантри (женщины).

28 июля. 5:30 — шоссе, гонка с раздельным стартом (женщины, мужчины).

30 июля. 4:00 — BMX (мужчины, женщины).

1 августа. 4:10 — BMX фристайл (женщины, мужчины).

2 августа. 12:00 — трек, командный спринт (женщины).

3 августа. 11:05 — трек, командная гонка преследования (женщины). 11:35 — трек, спринт (мужчины).

4 августа. 11:45 — трек, командная гонка преследования (мужчины).

5 августа. 11:45 — трек, кейрин (женщины). 11:55 — трек, омниум, гонка по очкам (мужчины).

6 августа. 11:15 — трек, мэдисон (женщины). 12:00 — трек, спринт (мужчины).

7 августа. 10:55 — трек, мэдисон (мужчины).

8 августа. 5:20 — трек, спринт (женщины). 6:00 — трек, кейрин (мужчины). 6:25 — трек, омниум, гонка по очкам (женщины).