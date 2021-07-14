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В Кремле отреагировали на инструкции для атлетов по ответам на вопросы о допинге и Крыме

В Кремле отреагировали на инструкции для атлетов по ответам на вопросы о допинге и Крыме
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что Олимпийский комитет РФ раздал российским спортсменам, отправляющимся в Токио, памятки по ответам на провокационные вопросы политического характера.

«В Кремле согласны, что такие рекомендации не помешают, а потом уже каждый спортсмен решает, пользоваться этим или нет. Спортсмены не политики, но, к сожалению, многие хотят из них сделать политиков, многие пытаются привлечь их к этому. И тогда они попадают в тяжелые ситуации», — приводит слова Пескова Р-Спорт.

В инструкции указано, что Крым, Донбасс и другие подобные вопросы не надо обсуждать, поскольку спорт должен оставаться вне политики. На вопросы про допинговые скандалы российский олимпиец должен ответить, что по этой части ему нечего сказать.

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