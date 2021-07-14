В олимпийской сборной России зафиксировали первый случай коронавируса

Женская олимпийская сборная России по регби, которая готовится к Олимпиаде в Токио, изолирована в Японии на два дня из-за коронавируса у сотрудника команды. Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на слова генерального менеджера национальной команды.
Ранее сообщалось, что в окончательный состав олимпийской команды России для участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио вошли 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин). Флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия Игр 23 июля будут нести олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).
Средний возраст олимпийцев — 27 лет. Самой молодой участнице Игр в Токио – гимнастке Виктории Листуновой – 16 лет, самой опытной, Инессе Меркуловой (конный спорт) – 56.
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