В пробе британского легкоатлета обнаружили следы кокаина перед отъездом на Олимпиаду

В пробе британского бегуна на средние дистанции Оливера Дастина обнаружили следы кокаина перед отъездом на Олимпийские игры в Токио (Япония), сообщает Times. 20-летний Дастин нанял адвокатов для защиты своих интересов.

Ранее Дастин успешно прошёл национальный отбор на Олимпиаду в Токио, где должен был выступить на дистанции 800 метров. В текущем сезоне Оливер продемонстрировал девятый результат в мире – 1 минута 43,82 секунды, тем самым побив рекорд Великобритании в беге на 800 метров у мужчин до 23 лет. Ранее он принадлежал Себу Коу.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.