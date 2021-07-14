Президент ОКР оценил решение Евгении Медведевой не ехать на Олимпиаду в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об отказе посла сборной России на Олимпиаде в Токио Евгении Медведевой отправиться вместе с командой в Японию.

«К сожалению, ситуация сейчас такова, что на Играх в Токио минимизированы возможности проведения дополнительных торжественных мероприятий, встреч со спортсменами. Здоровье участников Игр превыше всего, и протоколы безопасности накладывают большое количество ограничений. Уверен, что Женя справится с ролью посла Команды ОКР, поддерживая спортсменов на медиа-ресурсах, а после Токио мы обсудим продолжение сотрудничества с нашей прославленной спортсменкой, которую знают во всём мире», — приводит слова Позднякова пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.