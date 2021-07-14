Двух российских пловцов, отобравшихся на ОИ, отстранили за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация плавания (FINA) объявила о временном отсранении двух членов олимпийской сборной России по плаванию за нарушение антидопинговых правил. Ими стали Вероника Андрусенко и Александр Кудашев. Отмечается, что такое решение связано с расследованием Всемирного антидопингового агентства (WADA) по факту манипуляций данными Московской антидопинговой лаборатории.

На Олимпийских играх в Токио (Япония) Кудашев должен был выступить на дистанции 200 м баттерфляем, а Андрусенко была включена в состав эстафеты 4 по 200 м вольным стилем.

30-летняя Андрусенко — чемпионка Европы 2012 года на короткой воде, многократная чемпионка России. 25-летний Кудашев — чемпион Универсиады 2019 года на дистанции 200 м баттерфляем, двукратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира и Европы, многократный чемпион России.