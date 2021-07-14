Двух российских пловцов, отобравшихся на ОИ, отстранили за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация плавания (FINA) объявила о временном отсранении двух членов олимпийской сборной России по плаванию за нарушение антидопинговых правил. Ими стали Вероника Андрусенко и Александр Кудашев. Отмечается, что такое решение связано с расследованием Всемирного антидопингового агентства (WADA) по факту манипуляций данными Московской антидопинговой лаборатории.
На Олимпийских играх в Токио (Япония) Кудашев должен был выступить на дистанции 200 м баттерфляем, а Андрусенко была включена в состав эстафеты 4 по 200 м вольным стилем.
30-летняя Андрусенко — чемпионка Европы 2012 года на короткой воде, многократная чемпионка России. 25-летний Кудашев — чемпион Универсиады 2019 года на дистанции 200 м баттерфляем, двукратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира и Европы, многократный чемпион России.
- 14 июля 2021
-
22:32
-
22:08
-
20:58
-
20:47
-
20:36
-
19:40
-
17:30
-
16:03
-
15:38
-
14:47
-
13:58
-
13:48
-
12:07
-
11:18
-
10:40
-
10:23
-
09:19
-
02:48
-
00:54
-
00:21
-
00:13
-
00:08
- 13 июля 2021
-
21:54
-
21:31
-
20:22
-
19:55
-
19:24
-
19:01
-
18:33
-
16:32
-
15:44
-
15:21
-
09:33
-
09:12
-
07:33