В отеле, где проживает олимпийская сборная Бразилии, выявлена вспышка коронавируса

Минимум у восьми сотрудников отеля, в котором проживают члены олимпийской сборной Бразилии по дзюдо, обнаружен коронавирус, сообщает агентство France-Presse.
Отель находится в японском городе Хамамацу. По словам представителей органов здравоохранения Хамамацу, тестирование сотрудников было проведено до прибытия бразильской делегации, поэтому инфицированные не контактировали со спортсменами.
Ранее женская команда России по регби-7 была изолирована в Японии на два дня из-за выявления коронавируса у массажиста. Регбистки сборной сдали тесты на коронавирус, давшие отрицательные результаты. В четверг россиянки будут сдавать тесты ещё раз.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа на фоне объявленного премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения ковидом.
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