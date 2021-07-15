Александр Кудашев: письмо о моём отстранении повергло меня в шок

Член олимпийской сборной России по плаванию Александр Кудашев отреагировал на сообщение о временном отстранении за нарушение антидопинговых правил.
«Я занимаюсь плаванием с пяти лет, с 15 лет в сборной. Всю свою плавательную жизнь я был за честный и чистый спорт, никогда не применял запрещённых препаратов, я против употребления запрещённых веществ. Я сдаю допинг-тесты уже более 10 лет и никогда не был ни в чём замечен. Когда 13 июля я получил письмо о моём отстранении, это было большой неожиданностью и оно повергло меня в шок. Буду бороться за свою невиновность и надеюсь выступить на Олимпиаде», — приводит слова Кудашева Р-Спорт.
Также Международная федерация плавания (FINA) отстранила Веронику Андрусенко. Такое решение связано с расследованием Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по факту манипуляций данными Московской антидопинговой лаборатории.
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