Журналист устроил скандал на встрече с президентом МОК в Токио. Видео

Журналист одного из изданий спровоцировал скандал на встрече с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом в Токио. В соответствующем видео, снятом в ходе совместной фотосессии Баха с губернатором Токио Юрико Коикэ, слышно, как один из журналистов громко произносит: «Президент Бах, вы лжец! Аэропорты опасны!»
Посмотреть видео можно в «твиттере» ysk_1.
Можно предположить, что журналист имел в виду, что в аэропортах велик риск заражения коронавирусной инфекцией.
Вскоре после инцидента охрана вывела журналиста из зала.
Ранее сообщалось, что в окончательный состав олимпийской команды России для участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио вошли 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин). Флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия Игр 23 июля будут нести олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).
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