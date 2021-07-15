ОКР выступил с большим заявлением об отстранённых российских пловцах

Олимпийский комитет России прокомментировал временное отстранение за нарушение антидопинговых правил двух членов олимпийской сборной России по плаванию: Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.

«Вечером 14 июля 2021 года в пресс-релизе, опубликованном на официальном интернет-сайте Международной федерацией плавания (ФИНА), появилась информация о том, что два российских спортсмена, члены Команды ОКР для участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония) Вероника Андрусенко и Александр Кудашев, временно отстранены от участия в соревнованиях в связи с началом дисциплинарного расследования.

Как следует из пресс-релиза, основанием для возбуждения дисциплинарной процедуры послужила информация из базы данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории, в соответствии с которой спортсмены предположительно совершили антидопинговые нарушения. Таким образом, спортсменам предъявлено обвинение в совершении нарушений, которые относятся к периоду 2012-2015 гг., то есть речь идёт о событиях, якобы имевших место более шести лет назад.

У спортсменов есть безусловное право на защиту, которое гарантировано Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами ФИНА. Олимпийский комитет России находится в ежедневном контакте с руководством Всероссийской федерации плавания, которая планирует оказать спортсменам всю необходимую помощь в сложившейся ситуации. Со своей стороны, ОКР также готов оказать содействие нашим спортсменам и ВФП в рамках имеющейся юридической процедуры.

Применение к спортсменам временного отстранения, к сожалению, на данный момент ставит под сомнение их участие в предстоящих Олимпийских играх в соответствии с действующими антидопинговыми правилами. Конечно, в том случае если до момента начала соревнований, в которых В. Андрусенко и А. Кудашев должны были принять участие, их статус изменится, Олимпийский комитет России предпримет все необходимые меры для восстановления допуска указанных спортсменов к участию в Играх в Токио.

Вместе с тем Олимпийский комитет России выражает недоумение тем фактом, что дисциплинарное производство в отношении российских спортсменов возбуждено непосредственно накануне Олимпийских игр и после истечения финального срока для подачи заявок на участие в Олимпийских играх.

Особенно вопиющей такая ситуация является с учётом того, что ещё в апреле 2020 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) публично объявило, что закончило формирование дисциплинарных дел в отношении 298 российских спортсменов на основании базы данных ЛИМС Московской антидопинговой лаборатории, и указанные дела должны были быть переданы в соответствующие международные спортивные федерации.

Таким образом, ВАДА и ФИНА ещё год назад обладали необходимой (по их мнению) информацией для возбуждения данных дисциплинарных дел.

Остаётся только догадываться о том, что послужило причинами такой задержки — халатность или спланированные действия по лишению Олимпийского комитета России возможности полноценно использовать завоеванные олимпийские лицензии, так как после истечения срока подачи заявок замена спортсменов в финальном списке возможна исключительно по медицинским показаниям.

Мы планируем направить соответствующий запрос в ФИНА с требованием дать пояснения о причинах возбуждения дисциплинарного производства непосредственно накануне Олимпийских игр, учитывая, что необходимая для этого информация была доступна ещё весной 2020 года», — отмечается в заявлении организации.