Коротышкин назвал отстранение пловцов Андрусенко и Кудашева провокацией перед Олимпиадой

Бывший российский пловец Евгений Коротышкин отреагировал на сообщение о временном отстранении за нарушение антидопинговых правил двух членов олимпийской сборной России по плаванию — Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.

«Хочется дождаться итогов, я думаю, что будет внутреннее разбирательство по факту допинга, но на сегодняшний день я понимаю, что у нас недостаточно информации, чтобы делать какие-то выводы или заявления, до нас доходят только слухи. В преддверии Олимпийских игр становится понятно, что идут какие-то провокации и противодействия Российской Федерации в плане продвижения спорта. Наверное, это происходит и в других странах, но сейчас это болезненно воспринимается, так как наша олимпийская команда почти одной ногой в Токио. Я так понимаю, что Андрусенко и Кудашеву предъявляется за допинг-пробы восьми или девятилетней давности, мы же знаем, что по истечении десяти лет пробы уничтожаются, видимо, в этот промежуток времени были скрыты какие-то пробы.

Вообще для вынесения определённого обвинения за применение допинга спортсмену представляется возможность оправдаться, вскрыв пробу «Б». На сегодняшний момент, я так понимаю, что её нет. Отсюда тоже возникают вопросы. Непонятно, можно ли выдвигать эти заключительные обвинения без возможности быть оправданным.

Нельзя сказать, что это ключевые спортсмены нашей сборной, которые должны завоевывать Олимпийские медали, но, тем не менее, они попадаются на допинге. Они не только представляют себя и свою команду, но также и всю страну. Мы должны понимать всю ответственность и максимально следить за тем, что попадает в наш организм. Конечно, это личная трагедия спортсмена, когда так случается. Сейчас они должны поддерживать друг друга и надеяться на лучшее», — приводит слова Коротышкина сайт «Матч ТВ».