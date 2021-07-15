Чепик — о дисквалификации пловцов: по поводу замен ещё рано что-либо комментировать

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал вопрос о вариантах замены пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.
«Большая часть команды сейчас во Владивостоке и продолжает подготовку к Олимпийским играм. До Токио осталось совсем чуть-чуть. По поводу замен ещё рано что-либо комментировать», — цитирует Чепика ТАСС.
В среду Международная федерация плавания (FINA) объявила о том, что российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев временно отстранены за нарушение антидопинговых правил.
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
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