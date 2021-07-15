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Вице-президент Федерации водного поло России: задача — финал Игр

Вице-президент Федерации водного поло России: задача — финал Игр
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Первый вице-президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов рассказал о целях, которые стоят перед сборной России по водному поло на Играх в Токио.

«Ставим задачу дойти до финала Игр. Третье место тоже будет хорошим результатом, но нужно бороться за финал. Планку снижать нельзя. Эта задача нам по силам. Мне кажется, американская команда стала ещё сильнее, а другие сборные, которые претендуют на медали — Венгрия, Нидерланды, Испания, Россия, Австралия — находятся в топе, сохраняют позиции и будут бороться за самые высокие места», — цитирует Шаронова агентство «РИА Новости».

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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