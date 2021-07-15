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Гульназ Губайдуллина — о Играх в Токио: настрой боевой

Гульназ Губайдуллина — о Играх в Токио: настрой боевой
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Чемпионка мира 2017 года по современному пятиборью Гульназ Губайдуллина рассказала о прогрессе в своих навыках.

«Настрой боевой. После Рио я прочувствовала, что это такое. Поняла, что Олимпиада значит для профессиональных спортсменов, как нужно выступать на таких соревнованиях. Есть дневники и записи, которые я перечитываю, потому что память не держит всё. Эти моменты с предыдущей Олимпиады прорабатываю и знаю, что их теперь не будет», — цитирует Губайдуллину «Матч ТВ».

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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