Софья Великая ответила на вопрос о завершении карьеры после Олимпиады

Фехтовальщица Софья Великая, которая будет знаменосцем сборной России на Олимпиаде в Токио, ответила на вопрос о завершении карьеры.

«Они уже привыкли к тому, что мама часто уезжает. Но на этот раз сын Олег спросил, почему мы расстаёмся так надолго. Я пообещала, что по возвращении всегда буду вместе с ними — с сыном и дочкой.

Означает ли это, что я завершу карьеру после Олимпиады? Я не буду делать это заявление сейчас. Мне хотелось бы попрощаться со спортом на «Московской сабле» при своих болельщиках. Но пока непонятно, состоится ли турнир в нынешнем году, и если да, то в какие сроки», — сказала Великая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.