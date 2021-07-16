Софья Великая ответила на вопрос о завершении карьеры после Олимпиады
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Фехтовальщица Софья Великая, которая будет знаменосцем сборной России на Олимпиаде в Токио, ответила на вопрос о завершении карьеры.
«Они уже привыкли к тому, что мама часто уезжает. Но на этот раз сын Олег спросил, почему мы расстаёмся так надолго. Я пообещала, что по возвращении всегда буду вместе с ними — с сыном и дочкой.
Означает ли это, что я завершу карьеру после Олимпиады? Я не буду делать это заявление сейчас. Мне хотелось бы попрощаться со спортом на «Московской сабле» при своих болельщиках. Но пока непонятно, состоится ли турнир в нынешнем году, и если да, то в какие сроки», — сказала Великая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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