Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

20-летний спортсмен из Уганды прибыл в Японию на Олимпиаду и пропал

20-летний спортсмен из Уганды прибыл в Японию на Олимпиаду и пропал
Комментарии

Спортсмен из Уганды, который в составе национальной команды прибыл на Олимпиаду в Токио, пропал без вести. Об этом сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на сообщение местных властей.

В последнее время 20-летний спортсмен тренировался в префектуре Осака. Команда Уганды одной из первых прибыла в Японию, где с 23 июля по 8 августа пройдёт летняя Олимпиада. Игры примет Токио, столица страны.

Ранее сообщалось, что в окончательный состав олимпийской команды России для участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио вошли 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин). Флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия Игр 23 июля будут нести олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021