20-летний спортсмен из Уганды прибыл в Японию на Олимпиаду и пропал
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Спортсмен из Уганды, который в составе национальной команды прибыл на Олимпиаду в Токио, пропал без вести. Об этом сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на сообщение местных властей.
В последнее время 20-летний спортсмен тренировался в префектуре Осака. Команда Уганды одной из первых прибыла в Японию, где с 23 июля по 8 августа пройдёт летняя Олимпиада. Игры примет Токио, столица страны.
Ранее сообщалось, что в окончательный состав олимпийской команды России для участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио вошли 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин). Флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия Игр 23 июля будут нести олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).
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