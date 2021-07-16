Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Стали известны подробности исчезновения 20-летнего угандийца в Японии перед Олимпиадой

Стали известны подробности исчезновения 20-летнего угандийца в Японии перед Олимпиадой
Комментарии

Стали известны подробности инцидента с исчезновением 20-летнего спортсмена из Уганды, который, как ранее сообщалось, вместе с командой прилетел в Японию на Олимпиаду и пропал. Об этом информирует издание Inside the Games.

Новость по теме
20-летний спортсмен из Уганды прибыл в Японию на Олимпиаду и пропал

Сообщается, что пропавший спортсмен по имени Джулиус Ссекитолеко является тяжелоатлетом. Исчезновение обнаружили тогда, когда к нему пришли, чтобы он сдал тест на коронавирус. Спортсмена не оказалось в номере гостиницы, где он проживал. Полиция приступила к поискам пропавшего.

Также сообщается, что ранее в команде Уганды уже были выявлены два случая коронавируса, вследствие чего команду поместили на карантин. Спортсменам разрешили вернуться к тренировкам по отбытии карантина.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021