Стали известны подробности исчезновения 20-летнего угандийца в Японии перед Олимпиадой

Стали известны подробности инцидента с исчезновением 20-летнего спортсмена из Уганды, который, как ранее сообщалось, вместе с командой прилетел в Японию на Олимпиаду и пропал. Об этом информирует издание Inside the Games.

Новость по теме 20-летний спортсмен из Уганды прибыл в Японию на Олимпиаду и пропал

Сообщается, что пропавший спортсмен по имени Джулиус Ссекитолеко является тяжелоатлетом. Исчезновение обнаружили тогда, когда к нему пришли, чтобы он сдал тест на коронавирус. Спортсмена не оказалось в номере гостиницы, где он проживал. Полиция приступила к поискам пропавшего.

Также сообщается, что ранее в команде Уганды уже были выявлены два случая коронавируса, вследствие чего команду поместили на карантин. Спортсменам разрешили вернуться к тренировкам по отбытии карантина.