Стали известны подробности исчезновения 20-летнего угандийца в Японии перед Олимпиадой
Поделиться
Стали известны подробности инцидента с исчезновением 20-летнего спортсмена из Уганды, который, как ранее сообщалось, вместе с командой прилетел в Японию на Олимпиаду и пропал. Об этом информирует издание Inside the Games.
Сообщается, что пропавший спортсмен по имени Джулиус Ссекитолеко является тяжелоатлетом. Исчезновение обнаружили тогда, когда к нему пришли, чтобы он сдал тест на коронавирус. Спортсмена не оказалось в номере гостиницы, где он проживал. Полиция приступила к поискам пропавшего.
Также сообщается, что ранее в команде Уганды уже были выявлены два случая коронавируса, вследствие чего команду поместили на карантин. Спортсменам разрешили вернуться к тренировкам по отбытии карантина.
Комментарии
- 16 июля 2021
-
13:31
-
13:10
-
12:59
-
12:44
-
11:45
-
11:06
-
10:49
-
09:59
-
09:45
-
09:37
-
09:26
-
09:10
-
09:00
-
08:20
-
08:00
-
00:55
-
00:29
-
00:06
- 15 июля 2021
-
23:40
-
23:24
-
23:22
-
23:16
-
22:54
-
22:02
-
21:01
-
21:00
-
19:35
-
18:17
-
18:08
-
17:33
-
17:18
-
16:57
-
15:49
-
15:48
-
15:04
Партнерский контент