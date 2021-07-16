Селиваненко рассказал о визите министра спорта России Матыцина на сбор теннисистов

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко рассказал о визите министра спорта России Олега Матыцина на предолимпийский сбор российских теннисистов в Южно-Сахалинске.

«Министр приехал к нам утром. Мы вместе с ним наблюдали за первой тренировкой. В неформальной и комфортной атмосфере беседовали. О теннисе, конечно, о спорте вообще, о предстоящей Олимпиаде. Олег Васильевич обменялся мнениями на разные темы и со спортсменами. Он с удовлетворением убедился в том, что у сборной нет никаких организационных проблем, не возникает и текущих вопросов, требующих решения.



Затем на базу приехал губернатор региона Валерий Лимаренко. Все гости обратились с приветствиями и пожеланиями к олимпийцам. А Игорю Куницыну министр вручил удостоверение и знак Заслуженного тренера России. Затем продолжилась подготовка по графику. У каждого в день по две тренировки.



Могу сообщить, что скорректирована заявка сборной России на олимпийский турнир. Как известно, не смогут участвовать в Играх Дарья Касаткина и Вера Звонарёва. Также не сможет поехать в Токио и Светлана Кузнецова. Потому в одиночном разряде, кроме Анастасии Павлюченковой, Вероники Кудерметовой и Екатерины Александровой, выступит и Елена Веснина. В женском парном разряде будут играть Елена и Вероника. В мужской части сборной изменений нет», — цитирует Селиваненко пресс-служба ФТР.

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