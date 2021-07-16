Глава федерации гандбола России обратился к женской сборной перед Олимпиадой в Токио
Поделиться
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв обратился к женской национальной команде, которая в настоящее время готовится к Олимпиаде в Токио.
«Надеюсь, что ваш прилёт (обращение к девушкам) позволит адаптироваться и перестроиться по временному поясу — семи суток должно хватить. То, что матчи начинаются рано, — это же, наоборот, хорошо. В пять утра можно будет наблюдать за нашей замечательной командой (смеётся).
Я был в постоянном контакте с руководством и тренерским штабом, знаю, какая гигантская работа была проделана за последний месяц — действительно отпахали. Спасибо вам за это! Чувствуется желание победить и достойно представить Россию на Олимпиаде», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Комментарии
- 16 июля 2021
-
16:58
-
15:00
-
13:31
-
13:10
-
12:59
-
12:44
-
11:45
-
11:06
-
10:49
-
09:59
-
09:45
-
09:37
-
09:26
-
09:10
-
09:00
-
08:20
-
08:00
-
00:55
-
00:29
-
00:06
- 15 июля 2021
-
23:40
-
23:24
-
23:22
-
23:16
-
22:54
-
22:02
-
21:01
-
21:00
-
19:35
-
18:17
-
18:08
-
17:33
-
17:18
-
16:57
-
15:49
Партнерский контент