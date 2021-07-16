Глава федерации гандбола России обратился к женской сборной перед Олимпиадой в Токио

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв обратился к женской национальной команде, которая в настоящее время готовится к Олимпиаде в Токио.

«Надеюсь, что ваш прилёт (обращение к девушкам) позволит адаптироваться и перестроиться по временному поясу — семи суток должно хватить. То, что матчи начинаются рано, — это же, наоборот, хорошо. В пять утра можно будет наблюдать за нашей замечательной командой (смеётся).

Я был в постоянном контакте с руководством и тренерским штабом, знаю, какая гигантская работа была проделана за последний месяц — действительно отпахали. Спасибо вам за это! Чувствуется желание победить и достойно представить Россию на Олимпиаде», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.