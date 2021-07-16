Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Трефилов рассказал, как и где он будет смотреть матчи женской сборной Росси по гандболу

Трефилов рассказал, как и где он будет смотреть матчи женской сборной Росси по гандболу
Комментарии

Вице-президент Федерации гандбола России (ФГР), заслуженный тренер России Евгений Трефилов на проводах женской сборной России на Олимпийские игры рассказал, что будет смотреть матчи соревнований на трибуне вместе с президентом ФГР Сергеем Шишкарёвым.

«Надеюсь, мы будем на трибуне. Нас аккредитовали. Будем надеяться, что наше присутствие поможет команде. Смотреть буду нормально — в оба глаза. Смотреть буду как тренер, поэтому все ваши недочёты буду видеть», — передаёт слова Трефилова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа. Сборная России, которая на предыдущей Олимпиаде завоевала золото, сыграет в группе В, где её соперниками являются команды Бразилии, Швеции, Венгрии, Франции и Испании.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены примут участие в Играх как команда национального олимпийского комитета.

Новость по теме
Расписание соревнований по гандболу на Олимпийских играх — 2020 в Токио
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021