Трефилов ответил на вопрос, готов ли он стать джокером для сборной России по гандболу

Вице-президент Федерации гандбола России (ФГР), заслуженный тренер России Евгений Трефилов на проводах женской сборной России на Олимпийские игры рассказал, готов ли он, король Треф, как его всегда называли, стать для команды джокером.

«Перестал играть в карты, как родился сын — это восьмидесятые годы. С тех пор не проиграл ни рубля (смеётся). Если говорить о тайном оружии, то вся тяжесть упадёт на тренера — Алексея Алексеева.

Если говорить серьёзно, то он для вас и мама, и папа — всё в одном лице. С главным тренером один на один вы должны решить все вопросы. Все ваши обиды, все ваши недовысказывания… Всё это пройдет, как только будет успех.



Главным именинником у нас является Алексеев, у вас сегодня он один — царь и бог. Если у змея будет четыре головы, то каждая потянет в свою сторону. Вам всё понятно?» — передаёт слова Трефилова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Под руководством Трефилова женская сборная России завоевала золото на Олимпийских играх 2016 года и четыре раза побеждала на чемпионатах мира.

Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа. Сборная России сыграет в группе В, где её соперниками являются команды Бразилии, Швеции, Венгрии, Франции и Испании.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены примут участие в Играх как команда национального олимпийского комитета.