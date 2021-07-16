Лев Воронин: не до конца понимаем, по каким правилам будем жить в Японии

Генеральный директор Федерации гандбола (ФГР) России Лев Воронин за день до вылета женской сборной России на Олимпийские игры в Токио сообщил, что в ФГР до сих пор не понимают, по каким правилам будут жить в Японии.

«Федерация ещё не до конца прошла путь подготовки — она работает в авральном режиме. Все сотрудники Федерации работают 24/7. Учитывая, что мы вот-вот улетим в Японию и не до конца понимаем, по каким правилам будем там жить — это сейчас самый главный вопрос для нас. Мы ждём инструкцию от Олимпийского комитета», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа. Сборная России, которая на предыдущей Олимпиаде завоевала золото, сыграет в группе В, где её соперниками являются команды Бразилии, Швеции, Венгрии, Франции и Испании. Российские гандболистки вылетают в Японию в ночь на 18 июля.