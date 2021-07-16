Расписание соревнований по футболу на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по футболу.

Группа A

22 июля, 11:00 мск. Мексика U23 – Франция U23.

22 июля, 14:00 мск. Япония U23 – ЮАР U23.

25 июля, 11:00 мск. Франция U23 – ЮАР U23.

25 июля, 14:00 мск. Япония U23 – Мексика U23.

28 июля, 11:00 мск. Франция U23 – Япония U23.

28 июля, 14:00 мск. ЮАР U23 – Мексика U23.

Группа B

22 июля, 11:00 мск. Новая Зеландия U23 – Южная корея U23.

22 июля, 14:00 мск. Гондурас U23 – Румыния U23.

25 июля, 11:00 мск. Новая Зеландия U23 – Гондурас U23.

25 июля, 14:00 мск. Румыния U23 – Южная Корея U23.

28 июля, 11:30 мск. Южная Корея U23 – Гондурас U23.

28 июля, 11:30 мск. Румыния U23 – Новая Зеландия U23.

Группа C

22 июля, 10:30 мск. Египет U23 – Испания U23.

22 июля, 13:30 мск. Аргентина U23 – Австралия U23.

25 июля, 10:30 мск. Египет U23 – Аргентина U23.

25 июля, 13:30 мск. Австралия U23 – Испания U23.

28 июля, 14:00 мск. Австралия U23 – Египет U23.

28 июля, 14:00 мск. Испания U23 – Аргентина U23.

Группа D

22 июля, 11:30 мск. Кот-д'Ивуар U23 – Саудовская Аравия U23.

22 июля, 14:30 мск. Бразилия U23 – Германия U23.

25 июля, 11:30 мск. Бразилия U23 – Кот-д'Ивуар U23 U23.

25 июля, 14:30 мск. Саудовская Аравия U23 – Германия U23.

28 июля, 11:00 мск. Германия U23 – Кот-д'Ивуар U23 U23.

28 июля, 11:00 мск. Саудовская Аравия U23 – Бразилия U23.

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