Олимпийские игры в Токио откроет император Японии Нарухито

126-й император Японии Нарухито 23 июля посетит церемонию открытия Олимпийских игр в Токио и официально объявит об их начале, сообщает пресс-служба ОКР.
Также император рассматривает возможность проведения ряда встреч с высокопоставленными чиновниками, планирующими посетить Страну восходящего солнца в дни соревнований. Посещать олимпийские арены и следить за соревнованиями вживую члены императорской семьи не планируют, чтобы личным примером поддержать решение Оргкомитета «Токио-2020» о проведении Игр без зрителей.
Отметим, что 61-летний император, официально взошедший на трон 1 мая 2019 года, является почётным покровителем Олимпийских и Паралимпийских игр. Согласно Олимпийской хартии, именно глава страны-хозяйки объявляет Игры открытыми.
Отец императора Нарухито – Акихито – открывал зимние Олимпийские игры — 1988 в Нагано, а дед – Хирохито – объявлял о начале летних Игр-1964 в Токио и зимних соревнований 1972 года, проходивших в Саппоро.
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