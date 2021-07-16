За неделю до старта Олимпиады в Токио японцы продолжают выступать за отмену Игр. Видео

В центре Токио состоялся митинг против проведения Олимпийских игр. Затем участники прошли с демонстрацией по городу мимо олимпийской деревни.

В пятницу, 16 июля, за 7 дней до старта Олимпийских игр началось олимпийское перемирие, в честь которого президент Международного олимпийского комитета Томас Бах посетил Хиросиму, возложил венок к монументу жертвам атомной бомбардировки и посетил музей. Сами же японцы отметили то, что до Игр осталась неделя, новыми протестами.

Из-за пандемии коронавируса Олимпиада пройдёт с большим количеством ограничений и без иностранных болельщиков, но местные жители всё ещё надеются на отмену Игр.

С 12 июля в Токио введен режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 22 августа. Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа. В последние три недели количество заболеваний коронавирусом в Токио растёт и ежедневно обновляет антирекорды полугодичной давности.