Евгений Трефилов: хотелось бы, чтобы в Токио у России была команда как единый кулак

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов рассказал, насколько сложно ему будет смотреть Олимпийские игры с трибуны. В 2016 году женская сборная России под руководством Трефилова завоевала золотые медали Игр в Рио-де-Жанейро.
«Я всё равно одинаково потею, зрителем буду или тренером (смеётся). Я практически не участвовал в подготовке сборной к Олимпиаде, и это для меня было тяжело. А на трибуне будет в несколько раз тяжелее. Но ничего, всё выдержим. Команду поддержим. Будем надеяться на хорошее, хотя я всё время «закладываюсь» на плохое поначалу. Хорошее придёт постепенно.
Как буду держать связь с командой во время матчей? Сергей Николаевич сказал про лэптопы, а про остальное на месте решим. Во всяком случае, связь с командой будет. С трибуны докричусь, меня услышат. Все матчи буду смотреть как тренер – в оба глаза – поэтому все недочёты рассмотрю.
Как-то Алексей Евтушенко, тренер, который очень долгое время работал вместе с легендарным Игорем Турчиным, сказал: «Все тренеры – полуидиоты. Их всё равно выносят вперёд ногами – или из профессии, или из похоронного зала». Ничего с тех пор не поменялось. Я сам себе говорю постоянно, что не нужно так реагировать, но ничего не могу с собой сделать. Вот играли наши девчонки два контрольных матча с Нидерландами и Швецией, просто приказывал себе – брось смотреть, уйди, но не смог. Я не брошу уже, да и не нужно это. Поборемся ещё. Мне бы хотелось, чтобы в Токио у нас команда была как единый кулак. И надеюсь, что моё присутствие как-то поможет», — сказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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