Климент Колесников рассказал, за кого из пловцов болел в детстве

Известный российский пловец 21-летний Климент Колесников, который на Олимпийских играх в Токио выступит на трёх личных дистанциях и в эстафетах, рассказал, за кого болел и на кого стремился быть похожим 10 лет назад.
«Когда я был ребёнком, лет в 10 или 11, мы смотрели все Олимпийские игры дома вместе с моим отцом. Но я не помню имен тех, за кого я болел, кажется, это были лыжи и сноуборд — что-то такое.
Кто из олимпийцев меня вдохновляет? Нет такого человека, который бы меня так сильно вдохновлял. Есть, конечно, пловец, за которого я болел, когда был моложе — Аркадий Вятчанин. Впервые я увидел его на чемпионате России в Москве, мне было лет 11-12. И это был последний раз, когда я видел его вживую. Я сидел на трибунах в бассейне и видел, как он победил и поднялся на пьедестал почёта. Он был такой большой, высокий парень с кудрявыми волосами. Он стоял и смеялся. Он был настолько свободен после заплыва, да и во время заплыва и до него. Для меня он был простым парнем. Я знаю, что он сейчас выступает за США. И, возможно, это единственный человек, с которым мне действительно хотелось бы встретиться», — приводит слова Колесникова пресс-служба МОК.
Вятчанин, как и Колесников, специализируется в плавании на спине. Он двукратный призёр Олимпийских игр, многократный медалист чемпионатов мира.
- 16 июля 2021
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