Бразильского штангиста отстранили от участия на Олимпиаде в Токио из-за допинга

Бразильский тяжёлоатлет Фернандо Рейс отстранён от участия в Олимпийских играх в Токио из-за допинга.

«Фернандо Рейс исключён из состава спортсменов, которые будет выступать на Олимпийских играх в Токио. Мы укрепляем нашу приверженность к чистому спорту и продолжаем ряд образовательных инициатив по борьбе с допингом», — говорится в заявлении Олимпийского комитета Бразилии.

Адвокат атлета настаивает на том, что спортсмен не употреблял никаких запрещённых веществ, но от подробных комментариев по этому поводу отказался, заявив, что это может навредить имиджу спортсмена.

Рейс стал первым бразильцем, завоевавшим медаль на крупном международном турнире по тяжёлой атлетике, выиграв бронзу на чемпионате мира в 2018 году. Он также выиграл золото на трёх последних Панамериканских играх.