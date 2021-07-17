Британскому легкоатлету разрешили выступать на ОИ, несмотря на 12-месячную дисквалификацию

Британский бегун, выступающий на дистанции 5000 метров, Эндрю Бутчарт примет участие в Олимпийских играх в Токио после того, как UK Athletics назначила ему дисквалификацию за слова о подделке даты в результатах теста на COVID-19.

В ныне удалённом эпизоде программы The Sunday Plodcast Бутчарт сказал, что у него была задержка с получением результата теста на коронавирус перед вылетом домой из США, поэтому он изменил дату на старом тесте, когда готовился к регистрации.

«После широко разрекламированных комментариев Эндрю Бутчарта, он был обвинён в нарушении дисциплины со стороны UK Athletics за высказывания, способные опорочить лёгкую атлетику», — говорится в заявлении UK Athletics.



UK Athletics также сообщила, что независимая дисциплинарная комиссия приговорила Бутчарта к 12-месячному запрету на занятия легкой атлетикой с отсрочкой на два года и оштрафовала его на 5000 фунтов стерлингов. Несмотря на это Бутчарт сможет принять участие на Олимпиаде в Токио.