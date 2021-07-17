Британскому легкоатлету разрешили выступать на ОИ, несмотря на 12-месячную дисквалификацию

Британский бегун, выступающий на дистанции 5000 метров, Эндрю Бутчарт примет участие в Олимпийских играх в Токио после того, как UK Athletics назначила ему дисквалификацию за слова о подделке даты в результатах теста на COVID-19.
В ныне удалённом эпизоде программы The Sunday Plodcast Бутчарт сказал, что у него была задержка с получением результата теста на коронавирус перед вылетом домой из США, поэтому он изменил дату на старом тесте, когда готовился к регистрации.
«После широко разрекламированных комментариев Эндрю Бутчарта, он был обвинён в нарушении дисциплины со стороны UK Athletics за высказывания, способные опорочить лёгкую атлетику», — говорится в заявлении UK Athletics.
UK Athletics также сообщила, что независимая дисциплинарная комиссия приговорила Бутчарта к 12-месячному запрету на занятия легкой атлетикой с отсрочкой на два года и оштрафовала его на 5000 фунтов стерлингов. Несмотря на это Бутчарт сможет принять участие на Олимпиаде в Токио.
- 17 июля 2021
-
12:14
-
11:35
-
10:38
-
10:04
-
09:56
-
09:33
-
09:00
-
06:53
- 16 июля 2021
-
23:52
-
23:38
-
23:17
-
22:19
-
20:37
-
19:00
-
18:47
-
18:35
-
18:33
-
18:08
-
17:54
-
17:44
-
17:36
-
17:30
-
17:20
-
16:58
-
15:00
-
13:31
-
13:10
-
12:59
-
12:44
-
11:45
-
11:06
-
10:49
-
09:59
-
09:45
-
09:37