Лев Лещенко обратился к сборной России перед началом Олимпиады в Токио

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко обратился к олимпийской сборной России перед началом её выступления на Олимпиаде в Токио (Япония). Он записал специальное видеообращение.
Видео доступно в «твиттере» ОКР.
«Дорогие ребята-олимпийцы, вы – честь и гордость нашего отечества, за вами страна. Хороших вам результатов, удачи и олимпийских побед», — сказал Лещенко в обращении.
В предварительный состав сборной России на Олимпийские игры в Токио вошли 335 спортсменов. По прогнозам президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова россияне должны завоевать от 50 до 60 медалей, из них 20–25 золотых.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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