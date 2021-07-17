Лев Лещенко обратился к сборной России перед началом Олимпиады в Токио

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко обратился к олимпийской сборной России перед началом её выступления на Олимпиаде в Токио (Япония). Он записал специальное видеообращение.

Видео доступно в «твиттере» ОКР.

«Дорогие ребята-олимпийцы, вы – честь и гордость нашего отечества, за вами страна. Хороших вам результатов, удачи и олимпийских побед», — сказал Лещенко в обращении.

В предварительный состав сборной России на Олимпийские игры в Токио вошли 335 спортсменов. По прогнозам президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова россияне должны завоевать от 50 до 60 медалей, из них 20–25 золотых.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.