Олег Газманов – гандболисткам: отомстите за наших футболистов. Порвите их всех!
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Заслуженный артист России Олег Газманов поддержал российских гандболисток перед вылетом на Олимпийские игры в Токио (Япония).
«Со всей нашей большой страной желаю нашей сборной по гандболу великой победы на Олимпийских играх. Девушки, отомстите за наших футболистов. Порвите их всех! По этому поводу я написал вам несколько мотивирующих строчек.
Победа нужна, просто необходима.
Страна без побед, как мотор без бензина.
Страна без героев, как птица без крыльев.
Дорогу спортсменкам, красивым и сильным.
В полях стадионов, спортивных аренах
Пускай не погаснет огонь в ваших венах!
Пусть пламя гандбола сердца разжигает,
Спортивная ярость в борьбе помогает», — передаёт слова Газманова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
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