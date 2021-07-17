Олег Газманов – гандболисткам: отомстите за наших футболистов. Порвите их всех!

Заслуженный артист России Олег Газманов поддержал российских гандболисток перед вылетом на Олимпийские игры в Токио (Япония).

«Со всей нашей большой страной желаю нашей сборной по гандболу великой победы на Олимпийских играх. Девушки, отомстите за наших футболистов. Порвите их всех! По этому поводу я написал вам несколько мотивирующих строчек.

Победа нужна, просто необходима.

Страна без побед, как мотор без бензина.

Страна без героев, как птица без крыльев.

Дорогу спортсменкам, красивым и сильным.

В полях стадионов, спортивных аренах

Пускай не погаснет огонь в ваших венах!

Пусть пламя гандбола сердца разжигает,

Спортивная ярость в борьбе помогает», — передаёт слова Газманова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.