BBC включил Джоковича и Дюранта в десятку спортсменов, за которыми нужно следить на Играх

Британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация BBC назвала десятку мировых спортсменов, на которых стоит обратить внимание на грядущих Олимпийских играх в Токио (Япония).

В список попали:

Симона Байлз (спортивная гимнастка, США)

Калеб Дрессел (пловец, США)

Джессика Спрингстин (наездница, США)

Лорел Хаббард (тяжелоатлетка-трансгендер, Новая Зеландия).

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (бегунья, Ямайка).

Новак Джокович (теннисист, первая ракетка мира, Сербия).

Уэйд Ван Никерк (бегун, ЮАР)

Тедди Ринер (дзюдоист, Франция)

Женская сборная США по футболу

Кевин Дюрант (баскетболист, США).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.