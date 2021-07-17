BBC включил Джоковича и Дюранта в десятку спортсменов, за которыми нужно следить на Играх

Британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация BBC назвала десятку мировых спортсменов, на которых стоит обратить внимание на грядущих Олимпийских играх в Токио (Япония).
В список попали:
Симона Байлз (спортивная гимнастка, США)
Калеб Дрессел (пловец, США)
Джессика Спрингстин (наездница, США)
Лорел Хаббард (тяжелоатлетка-трансгендер, Новая Зеландия).
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (бегунья, Ямайка).
Новак Джокович (теннисист, первая ракетка мира, Сербия).
Уэйд Ван Никерк (бегун, ЮАР)
Тедди Ринер (дзюдоист, Франция)
Женская сборная США по футболу
Кевин Дюрант (баскетболист, США).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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