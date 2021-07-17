Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

BBC включил Джоковича и Дюранта в десятку спортсменов, за которыми нужно следить на Играх

BBC включил Джоковича и Дюранта в десятку спортсменов, за которыми нужно следить на Играх
Аудио-версия:
Комментарии

Британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация BBC назвала десятку мировых спортсменов, на которых стоит обратить внимание на грядущих Олимпийских играх в Токио (Япония).

В список попали:

Симона Байлз (спортивная гимнастка, США)
Калеб Дрессел (пловец, США)
Джессика Спрингстин (наездница, США)
Лорел Хаббард (тяжелоатлетка-трансгендер, Новая Зеландия).
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (бегунья, Ямайка).
Новак Джокович (теннисист, первая ракетка мира, Сербия).
Уэйд Ван Никерк (бегун, ЮАР)
Тедди Ринер (дзюдоист, Франция)
Женская сборная США по футболу
Кевин Дюрант (баскетболист, США).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Полное расписание соревнований Олимпиады-2020 в Токио: все финалы и медали Полное расписание соревнований Олимпиады-2020 в Токио: все финалы и медали
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021