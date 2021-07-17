46-летняя Чусовитина станет знаменосцем сборной Узбекистана на Играх в Токио

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина будет знаменосцем своей сборной на церемонии открытия Олимпиады в Токио.
Для 46-летней спортсменки эти Игры станут уже восьмыми в карьере.
Начиная с Олимпиады в Токио, флаги стран на открытии Игр будут нести представители обоих полов, что отражает политику Международного олимпийского комитета, направленную на достижение гендерного равенства на соревнованиях.
Чусовитина — олимпийская чемпионка Барселоны-1992 в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира.
Олимпиада в Токио должна была состоятся ещё летом 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса планы по проведению соревнований нарушились, и Игры были перенесены на год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа, но иностранных болельщиков на соревнованиях не будет.
- 17 июля 2021
-
17:29
-
16:37
-
16:30
-
15:59
-
15:43
-
15:29
-
15:00
-
14:59
-
14:45
-
14:01
-
13:51
-
13:31
-
13:17
-
13:04
-
12:59
-
12:14
-
11:35
-
10:38
-
10:04
-
09:56
-
09:33
-
09:00
-
06:53
- 16 июля 2021
-
23:52
-
23:38
-
23:17
-
22:19
-
20:37
-
19:00
-
18:47
-
18:35
-
18:33
-
18:08
-
17:54
-
17:44