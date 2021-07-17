46-летняя Чусовитина станет знаменосцем сборной Узбекистана на Играх в Токио

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина будет знаменосцем своей сборной на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

Для 46-летней спортсменки эти Игры станут уже восьмыми в карьере.

Начиная с Олимпиады в Токио, флаги стран на открытии Игр будут нести представители обоих полов, что отражает политику Международного олимпийского комитета, направленную на достижение гендерного равенства на соревнованиях.

Чусовитина — олимпийская чемпионка Барселоны-1992 в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира.

Олимпиада в Токио должна была состоятся ещё летом 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса планы по проведению соревнований нарушились, и Игры были перенесены на год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа, но иностранных болельщиков на соревнованиях не будет.