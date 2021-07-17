Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

46-летняя Чусовитина станет знаменосцем сборной Узбекистана на Играх в Токио

46-летняя Чусовитина станет знаменосцем сборной Узбекистана на Играх в Токио
Комментарии

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина будет знаменосцем своей сборной на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

Для 46-летней спортсменки эти Игры станут уже восьмыми в карьере.

Начиная с Олимпиады в Токио, флаги стран на открытии Игр будут нести представители обоих полов, что отражает политику Международного олимпийского комитета, направленную на достижение гендерного равенства на соревнованиях.

Чусовитина — олимпийская чемпионка Барселоны-1992 в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира.

Олимпиада в Токио должна была состоятся ещё летом 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса планы по проведению соревнований нарушились, и Игры были перенесены на год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа, но иностранных болельщиков на соревнованиях не будет.

«Бороться за медаль реально». 45-летняя гимнастка Чусовитина хочет побить рекорд Олимпиады «Бороться за медаль реально». 45-летняя гимнастка Чусовитина хочет побить рекорд Олимпиады
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021