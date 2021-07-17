Бах: японцы увидят выступление своих атлетов на Играх и станут иначе смотреть на Олимпиаду

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об отношении японцев к Олимпийским играм в Токио.



«В Японии никогда не было широкой поддержки Олимпиады. Всегда существовали разные мнения, так что все должны понимать, что обсуждения превращаются в более горячие и эмоциональные из-за пандемии. Люди постоянно переживают, потому что они сталкиваются с неопределённостью, из-за чего они относятся к проведению Игр скептически. Мы можем лишь попытаться завоевать доверие посредством введения жёстких мер против COVID-19. Японцы увидят выступление своих атлетов на Играх и станут иначе смотреть на Олимпиаду», — приводит слова Баха Kyodo.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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