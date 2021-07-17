Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Бах: японцы увидят выступление своих атлетов на Играх и станут иначе смотреть на Олимпиаду

Бах: японцы увидят выступление своих атлетов на Играх и станут иначе смотреть на Олимпиаду
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об отношении японцев к Олимпийским играм в Токио.

«В Японии никогда не было широкой поддержки Олимпиады. Всегда существовали разные мнения, так что все должны понимать, что обсуждения превращаются в более горячие и эмоциональные из-за пандемии. Люди постоянно переживают, потому что они сталкиваются с неопределённостью, из-за чего они относятся к проведению Игр скептически. Мы можем лишь попытаться завоевать доверие посредством введения жёстких мер против COVID-19. Японцы увидят выступление своих атлетов на Играх и станут иначе смотреть на Олимпиаду», — приводит слова Баха Kyodo.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Бокс на ОИ-2020 будет организовывать Международная федерация гимнастики? Бокс на ОИ-2020 будет организовывать Международная федерация гимнастики?
Новость по теме
Бах объяснил, почему не не рассматривал вопрос об отмене Игр
Новость по теме
Томас Бах прокомментировал участие в Олимпийских играх первой спортсменки-трансгендера
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021