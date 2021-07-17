Член МОК сдал положительный тест на COVID-19 по прибытии на ОИ в Токио

Южнокореец Ю Сын Мин стал первым членом Международного олимпийского комитета (МОК), который cдал положительный тест на COVID-19 по приезде в Японию на Олимпийские игры, сообщает Inside the Games.
Бывший игрок в настольный теннис и член комиссии спортсменов МОК подтвердил, что получил положительный результат теста на коронавирус по прибытии в аэропорт Нариты. 38-летний спортсмен рассказал, что был дважды вакцинирован и дважды получал отрицательные результаты тестов, прежде чем покинуть Южную Корею и отправиться на Игры, открытие которых запланировано на пятницу, 23 июля.
Представитель Южной Кореи был переведён в изолятор и может пропустить Игры. Пока Рю решил отказаться от участия в двухдневной сессии МОК, которая состоится в Токио на следующей неделе.
«У меня нет никаких симптомов, наверно потому, что я вакцинирован. Приношу извинения оргкомитету Игр, принимающей стороне и МОК за причинённые неудобства. Мой случай — ещё одно доказательство, что система, созданная для защиты всех нас, эффективна», — написал Рю на своей странице в «Инстаграме».
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