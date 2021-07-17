Сборная Португалии по теннису не смогла вылететь в Токио из-за протестов в Лиссабоне

Сборная Португалии по теннису, в составе которой Педру Соуза, Жоау Соуза и Руй Машаду, не смогла вылететь на Олимпиаду в Токио. Рейс, на котором должна была полететь спортивная делегация, отменили из-за забастовки работников, обслуживающих самолёты в Лиссабоне.



В аналогичной ситуации оказались сборные страны по скейтбордингу и гандболу.

Португальская делегация вынужденно изменила свой маршрут. Спортсмены поедут на автобусе в Фару, чтобы вылететь в Токио через Париж.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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