Глава ФГР Шишкарёв: без «трефиловского пинка» ничего не будет

Президент Федерации гандбола (ФГР) России Сергей Шишкарёв рассказал о роли Евгения Трефилова в составе российской делегации на Играх в Токио.

«Это не тренерский тандем, здесь никакого лукавства нет. Напрямую никаких указаний Евгений Васильевич давать не будет, мы не повторим ситуацию, которая была на недавнем мужском чемпионате мира. Он может помочь советом в первую очередь, он будет наблюдать не за игрой наших девчат, а за соперниками. Я уже тоже немного разобрался в гандболе, так что вариант «на троих» в нашем случае надо воспринимать иначе — речь о коллективном разуме и мнении, взгляд со стороны лишним не будет. Девчонки ещё об этом не знают, но может быть вариант, что перед игрой мы будем заносить компьютер в раздевалку, чтобы Евгений Васильевич мог произнести мотивирующую речь. Как говорят, без «трефиловского пинка» ничего не будет. Если так, то он будет обеспечен по видеосвязи», — цитирует Шишкарёва ТАСС.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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