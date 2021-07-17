Усэйн Болт — о сборной Ямайки: в данный момент большая часть мира впереди нас

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт оценил шансы ямайских спринтеров на медали.

«Ситуация выглядит разочаровывающе. Мы неплохо выступали на последних Олимпиадах, поэтому неприятно осознавать, где мы находимся сейчас. В данный момент большая часть мира впереди нас. На мужских соревнованиях будет непросто. Конечно, у Ямайки есть некоторые перспективы, но я не предвижу никаких медалей в мужском беге на 100, 200 или 400 м в Токио», — цитирует Болта Reuters.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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