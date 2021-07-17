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Усэйн Болт — о сборной Ямайки: в данный момент большая часть мира впереди нас

Усэйн Болт — о сборной Ямайки: в данный момент большая часть мира впереди нас
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Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт оценил шансы ямайских спринтеров на медали.

«Ситуация выглядит разочаровывающе. Мы неплохо выступали на последних Олимпиадах, поэтому неприятно осознавать, где мы находимся сейчас. В данный момент большая часть мира впереди нас. На мужских соревнованиях будет непросто. Конечно, у Ямайки есть некоторые перспективы, но я не предвижу никаких медалей в мужском беге на 100, 200 или 400 м в Токио», — цитирует Болта Reuters.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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