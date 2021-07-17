Тарпищев: мы едем в Токио с оптимизмом

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал медальный план сборной.
«Медальный зачёт планирует не федерация, а министерство и ОКР. Они считают, что мы в состоянии выиграть одну золотую медаль. Ещё совсем недавно мы были согласны с этой задачей. Но теперь, кроме одиночников-мужчин, каждый из которых способен побороться за самые высокие места, мы имеем конкурентные пары в женском разряде и в миксте. После возвращения Елены Весниной, была проведена полноценная её подготовка. Плюс в команде появился Аслан Карацев, который составил с ней отличную пару в смешанном разряде. Так что теперь мы можем рассчитывать на медали в трёх разрядах. Впрочем, считать награды до соревнований – неблагодарное дело. Обычно на медали в каждом разряде по семь–десять реальных претендентов. А дальше – как распорядится жребий, удача и прочие составляющие. Но, повторяю, мы едем в Токио с оптимизмом», — цитирует Тарпищева пресс-служба Федерации тенниса России.
- 17 июля 2021
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