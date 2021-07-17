Тарпищев прокомментировал тренировки Медведева в академии Муратоглу

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал тренировки Даниила Медведева в академии Муратоглу.
«Я уже объяснил причину того, что Даниил не присоединился к нам в Южно-Сахалинске. Но это не беда. Он тренировался в Академии Муратоглу. Дело в том, что в теннисе многие работают в разных академиях. Они там решают свои задачи, а те, кто в поле зрения тренеров сборной, ещё и находятся под нашим присмотром. Не только с Медведевым, но и со всеми остальными олимпийцами задолго до начала Игр тренеры Игорь Куницын и Игорь Андреев были на постоянной связи, обговаривали планы подготовки, что-то корректировали в зависимости от состояния того или иного игрока. Сейчас я считаю, что мы выполнили необходимый объём подготовительной работы на 70 процентов. Остальное сделаем в Токио. Время для этого есть», — цитирует Тарпищева пресс-служба Федерации тенниса России.
- 17 июля 2021
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