Член олимпийской делегации Чехии сдал положительный тест на коронавирус

Представитель делегации олимпийской сборной Чехии сдал положительный тест на коронавирус после прибытия на Игры в Токио.

«К сожалению, несмотря на все меры, коронавирус не обошёл нас стороной. В любом случае, у всех остальных членов команды тесты были отрицательными, и все спортсмены в олимпийской деревне в порядке», — цитирует официальный сайт Олимпийского комитета Чехии главу чешской делегации Мартина Доктора.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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