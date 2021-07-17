Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Член олимпийской делегации Чехии сдал положительный тест на коронавирус

Член олимпийской делегации Чехии сдал положительный тест на коронавирус
Комментарии

Представитель делегации олимпийской сборной Чехии сдал положительный тест на коронавирус после прибытия на Игры в Токио.

«К сожалению, несмотря на все меры, коронавирус не обошёл нас стороной. В любом случае, у всех остальных членов команды тесты были отрицательными, и все спортсмены в олимпийской деревне в порядке», — цитирует официальный сайт Олимпийского комитета Чехии главу чешской делегации Мартина Доктора.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Новость по теме
Для олимпийцев в Токио спроектировали кровати, на которых нельзя заниматься сексом
Новость по теме
Атлетов, контактировавших с заражёнными, допустят до соревнований при отрицательном тесте
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021