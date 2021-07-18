Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Наставник российских волейболистов обратился к болельщикам перед отлётом на Игры в Токио

Наставник российских волейболистов обратился к болельщикам перед отлётом на Игры в Токио
Комментарии

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо перед отлётом на Олимпийские игры в Токио обратился к болельщикам.

«Дорогие болельщики! Дорогая страна наша! Отдайте всё, что можете, в плане эмоций, мысли, энергии, когда будете смотреть нас по телевизору. Хоть и далеко, но, думаю, один-два-три процента это нам тоже поможет. И главное, чтобы все мы были вместе не только в хорошие, но и в тяжёлые моменты. Вас ждёт очень интересный турнир с большими ожиданиями, поэтому дайте нам хорошие эмоции! И спасибо вам большое!» — сказал Саммелвуо в аэропорту.

Соревнования по волейболу начнутся уже 24 июля, в первый день после открытия Игр. В группе мужская сборная России сыграет с командами Аргентины, США, Бразилии, Франции и Туниса.

Новость по теме
Расписание соревнований по волейболу на Олимпийских играх — 2020 в Токио
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021