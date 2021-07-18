Наставник российских волейболистов обратился к болельщикам перед отлётом на Игры в Токио
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Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо перед отлётом на Олимпийские игры в Токио обратился к болельщикам.
«Дорогие болельщики! Дорогая страна наша! Отдайте всё, что можете, в плане эмоций, мысли, энергии, когда будете смотреть нас по телевизору. Хоть и далеко, но, думаю, один-два-три процента это нам тоже поможет. И главное, чтобы все мы были вместе не только в хорошие, но и в тяжёлые моменты. Вас ждёт очень интересный турнир с большими ожиданиями, поэтому дайте нам хорошие эмоции! И спасибо вам большое!» — сказал Саммелвуо в аэропорту.
Соревнования по волейболу начнутся уже 24 июля, в первый день после открытия Игр. В группе мужская сборная России сыграет с командами Аргентины, США, Бразилии, Франции и Туниса.
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