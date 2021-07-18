Анна Сень — о Трефилове: его не заменит никто

Российская гандболистка Анна Сень перед Играми в Токио рассказала про бывшего наставника сборной России по гандболу Евгения Трефилова.
«Его не заменит никто, Евгений Васильевич уникален. Его авторитет, опыт, харизма – это что-то. Он ведь проработал в женском гандболе огромное количество лет, выиграл много титулов. Команда его всегда ценила, и это все понимают. Сейчас у нас другой тренерский штаб, но мы нацелены на решение столь же высоких задач», — сказала Сень в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
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