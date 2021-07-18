В Олимпийской деревне Токио выявлены первые случаи заражения спортсменов COVID-19
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Организационный комитет Олимпийских игр в Токио сообщил о первых случаях заражения коронавирусной инфекцией среди спортсменов, проживающих в Олимпийской деревне. В список попали два спортсмена.
Комитет сообщил, что 10 человек, прибывших из-за границы в связи с Олимпийскими играми, включая двух спортсменов в деревне и ещё одного спортсмена, который там не проживает, недавно получили положительный результат на COVID-19.
Подробной информации о заражённых людях, в частности, об их гражданстве и текущем состоянии здоровья на данный момент нет.
За неделю до начала соревнований на территории Японии продолжает сохраняться сложная эпидемиологическая ситуация. Суточный прирост новых случаев держится на отметке выше 1 тыс. человек.
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