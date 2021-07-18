Ведущий японский врач советует болельщикам смотреть Олимпиаду, не выходя из дома

Главный советник японского правительства по COVID-19 врач Шигеру Оми призвал местных болельщиков оставаться дома во время Олимпийских игр в Токио и поддерживать спортсменов удалённо.

«Обычно мы все с удовольствием болеем за наших спортсменов на спортивных аренах, но в сложившихся обстоятельствах я прошу вас болеть дома в кругу семьи или с людьми, с которыми вы регулярно встречаетесь.

Пожалуйста, воздержитесь от приветствий в больших группах на общественных площадях, улицах или в ресторанах», — цитирует врача NBC News.

За неделю до начала соревнований на территории Японии продолжает сохраняться сложная эпидемиологическая ситуация. Суточный прирост новых случаев держится на отметке выше 1 тыс. человек.